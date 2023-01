La star 52enne di 'Avengers' è stato trascinato dal suo spazzaneve il giorno di Capodanno

L’attore Jeremy Renner stava cercando di impedire al suo spazzaneve di scivolare e colpire il nipote, quando è stato trascinato sotto il veicolo e schiacciato il giorno di Capodanno. È questo che emerge da un rapporto sull’incidente dell’ufficio dello sceriffo del Nevada. Il freno di stazionamento non era inserito facendo scivolare in avanti il mezzo dopo che la star 52enne di ‘Avengers’ lo aveva usato per disotterrare dalla neve il camion del nipote, secondo il rapporto dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe, depositato venerdì.

“Lo spazzaneve ha iniziato a scivolare provocando l’uscita di Renner dal veicolo senza azionare il freno di emergenza“, si legge nella conclusione del rapporto che la Cnn ha ottenuto martedì tramite una richiesta di registri pubblici. “Sebbene lo spazzaneve avesse alcuni problemi meccanici, sulla base della nostra ispezione meccanica si ritiene che il freno di stazionamento, se azionato, avrebbe impedito al veicolo di avanzare. Quando Renner ha tentato di fermare o deviare il mezzo per evitare di ferire (suo nipote), è stato trascinato sotto il veicolo dai cingoli ed è stato investito”. La spia del freno all’interno della cabina del gatto delle nevi non era funzionante e “problemi meccanici potrebbero essere stati un fattore in questo incidente”, osserva anche il rapporto. “Il nipote è stato in grado di aiutare Renner fino all’arrivo dei soccorsi”, afferma il rapporto. Renner è stato trasportato in aereo in ospedale, dove è rimasto per più di due settimane, subendo almeno due interventi chirurgici e curato nel reparto di terapia intensiva.

