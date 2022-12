La polizia di New York ha trovato il suo corpo senza vita di su un marciapiede nel Bronx, aveva 60 anni

E’ morto Frank Vallelonga: la polizia di New York ha trovato il suo corpo senza vita di su un marciapiede nel Bronx. L’attore, apparso nel film premio Oscar ‘Green Book‘, è morto a 60 anni. Le forze dell’ordine non hanno riscontrato segni di trauma, le cause del decesso non sono state determinate. “E’ una tragedia ed è uno shock”, ha dichiarato la manager dell’attore Melissa Prophet.

