Oscar Marion Cotillard e Juliette Binoche e altre star postano un video sui social in nome della libertà per le donne iraniane

Le attrici premi Oscar Marion Cotillard e Juliette Binoche, così come altre star francesi del cinema e della musica, si sono filmati mentre si tagliavano ciocche di capelli in un video per sostenere i manifestanti in Iran. Il video, pubblicato sul profilo Instagram di Binoche con l’hashtag HairForFreedom, arriva mentre l’Iran è investito dalle proteste contro il regime degli Ayatollah, scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata per non aver indossato correttamente il velo. “Per la libertà”, dice Binoche mentre si tagliava una grossa manciata di capelli mentre in sottfondo si ascolta la versione di ‘Bella Ciao’ postata da un’attivista iraniana. Decine le celebrità dello show business che hanno aderito, tra cui Isabelle Adjani, Isabelle Huppert Charlotte Rampling e Charlotte Gainsbourg, che è stata anche filmata mentre tagliava i capelli a sua madre, l’attrice e cantante Jane Birkin. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata