La decisione del board dopo lo schiaffo a Chris Rock

Will Smith è stato bandito dagli Oscar, e da tutti gli altri eventi dell’Academy, per 10 anni, per aver colpito Chris Rock sul palco nella serata degli Oscar. – La decisione arriva dopo una riunione del Consiglio dei governatori dell’Academy per discutere una reazione alle azioni di Smith. L’Academy in una dichiarazione le ha definite “inaccettabili e dannose”. Smith si è dimesso preventivamente dall’Academy la scorsa settimana durante la preparazione della riunione e ha detto che avrebbe accettato qualsiasi punizione.

“Il 94esimo Oscar doveva essere una celebrazione dei tanti individui nella nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile lo scorso anno; tuttavia, quei momenti sono stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso che abbiamo visto esibire il signor Smith sul palco”, ha affermato l’Academy in una nota. In una dichiarazione nei giorni successivi agli Oscar, l’Academy ha detto che a Smith era stato chiesto di lasciare la cerimonia ma ha rifiutato. Ma non è chiaro come il messaggio sia stato consegnato a Smith o quale forma avesse preso, e diversi media hanno riferito che non gli è mai stato formalmente detto di lasciare il Dolby Theatre. Giovedì il Los Angeles Times ha riportato che il produttore degli Oscar Will Packer ha detto a Smith: “Ufficialmente, non vogliamo che tu te ne vada. Vogliamo che tu rimanga”.

Il divieto significa che Smith non presenterà uno dei maggiori premi agli Oscar del prossimo anno, come è tradizione per il vincitore del miglior attore.L’Academy ha anche espresso “profonda gratitudine al signor Rock per aver mantenuto la calma in circostanze straordinarie”. La dichiarazione dell’Academy non ha specificato se Smith possa essere nominato per gli Oscar durante il suo bando di 10 anni. Né ha preso alcuna azione per revocare l’Oscar di Smith. L’Accademia non ha revocato gli Oscar ai membri espulsi, come Harvey Weinstein o Roman Polanski.

