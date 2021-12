L'attore, 82 anni, è morto nella sua abitazione a Roma in zona Bravetta

E’ morto l’attore Renato Scarpa, noto al grande pubblico per molte interpretazioni in alcuni film cult del cinema italiano: celebre il suo ‘Robertino’ in ‘Ricomincio da 3’ con Massimo Troisi.

L’attore, 82 anni, è morto nella sua abitazione a Roma in zona Bravetta: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione dopo la chiamata del 118. Scarpa sarebbe morto per cause naturali.

