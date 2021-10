Le immagini oscure e al buio rivelano un nuovo lato del supereroe interpretato da Robert Pattinson

(LaPresse) Warner Bros. ha svelato il nuovo trailer del film ‘Batman’, che vede Robert Pattinson come supereroe Dc Comics. Nelle immagini si vede una nuova versione oscura e un po’ dark del celebre supereroe, con Pattinson che dichiara, a proposito del Bat-segnale nel cielo: “La paura è uno strumento. Quando la luce tocca il cielo, non è solo una chiamata. E’ un avvertimento”. Nel trailer si vedono anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrell come Il Pinguino e la Batmobile che si muove nel buio tra le vie. Il film uscirà il 4 marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata