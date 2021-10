L'attore lo ha annunciato nel corso del Bari International Film Festival 2021

Una serie televisiva su Netflix con Lino Banfi. Gli appassionati sanno che nell’archivio della piattaforma streaming ci sono diverse pellicole di Banfi, ma ora potrebbe arrivare un nuovo lavoro, incentrato sull’avanspettacolo. L’annuncio è arrivato in occasione della consegna di un premio all’attore pugliese nel corso del Bari International Film Festival 2021, al teatro Petruzzelli. “Netflix – ha detto Banfi, che ha al suo attivo 130 set – Sta pensando a una serie per raccontare il mondo del varietà di cui dovrei essere protagonista, sono l’ultimo rimasto di quell’epoca”.

Ancora non si hanno ulteriori notizie, ma il coinvolgimento di Banfi in un lavoro in costume, che analizzi le origini della commedia italiana moderna ha subito acceso la fantasia degli appassionati. “Il titolo che ho scelto – ha dichiarato L’allenatore nel pallone – È ‘Varietà per varie età’. Credo che gireremo Polvere di stelle al Petruzzelli ambientato (chi lo sa, ndr) durante la guerra”.

Lino Banfi, un grande interprete della commedia italiana

A 85 anni, Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, mantiene intatta la sua reputazione di grande comico, dovuta anche a film che sono diventati parte della tradizione e cultura popolare italiana e anche avendo accostato il suo nome a registi quali Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci.

Dalla commedia sexy, di cui è stato esponente negli anni 70 e 80 con Lando Buzzanca, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani, a pellicole che lo hanno visto protagonista o co-protagonista e gli hanno dato una grandissima popolarità come: Vieni avanti cretino, L’allenatore nel pallone, Al bar dello sport, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Da non dimenticare poi il grande successo con la serie televisiva Un medico in famiglia.

