Parata di stelle e di reali inglesi ieri a Londra per la première mondiale di “007 – No Time To Die”. Sul red carpet hanno sfilato il cast al completo, guidato da Daniel Craig, la cantante Billie Eilish e, addirittura, i reali inglesi William e Kate con Carlo e Camilla.

L’attesa è terminata, dopo tanti rinvii dettati dalla situazione relativa alla pandemia da Covid-19, la pellicola uscirà domani (30 settembre) in sala e sarà l’ultima volta di Daniel Craig nei panni della spia più famosa del mondo, che questa volta se la dovrà vedere con uno spietato antagonista, interpretato da Rami Malek.

“007 – No Time To Die”, la trama

James, che ha lasciato i servizi segreti e si gode la “pensione” in Giamaica, viene richiamato in servizio dal suo vecchio amico e collega della Cia Felix Leiter (Jeffrey Wright) per risolvere un problema legato alla vecchia fiamma Madeleine Swann (Léa Seydoux). James Bond dovrà dunque salvare nuovamente il mondo e fare pace anche con il proprio passato.

“No Time To Die” è diretto da Cary Fukunaga, mentre la sceneggiatura è supervisionata da Phoebe Waller-Bridge. Nel cast troviamo poi Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Christopher Waltz e Lashana Lynch nel ruolo della nuova 007.

