Sarà Gardaland il primo parco divertimenti al mondo ad ospitare un’attrazione completamente tematizzata Jumanji, chiamata Jumanji – the Adventure, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures. Lo hanno annunciato Sony Pictures Entertainment e Gardaland.

“Gardaland prosegue sulla strada di successo dei contratti di licenza con i principali brand mondiali. Certamente l’importanza globale del marchio Jumanji contribuirà a rafforzare ancora di più l’immagine di Gardaland Resort come una delle principali destinazioni turistiche in Europa, collocandolo tra i leader di mercato del divertimento”, ha commentato Aldo Maria Vigevani – Amministratore Delegato di Gardaland, “Sinonimo di avventura, immaginazione, divertimento, azione e gioco, “Jumanji” si fonde perfettamente con i valori fondanti di Gardaland.”

Grazie a Jumanji – the Adventure gli ospiti di Gardaland verranno trasportati nel mondo di Jumanji, dove li attende un’esaltante avventura: un viaggio ricco di insidie, sorprese e pericoli attraverso la giungla selvaggia.

La nuova attrazione Jumanji – the Adventure verrà inaugurata all’inizio della stagione 2022 e sarà una dark ride (attrazione al buio), per gli amanti dell’avventura di tutte le età: un vasto pubblico composto da famiglie, adolescenti e giovani adulti.

“Il team di Gardaland è composto da creativi e storytellers di grande talento che hanno progettato un’esperienza immersiva che espande il mondo creato dai film. Grazie all’aggiunta di molti elementi innovativi, i fan verranno trasportarti oltre la loro immaginazione, nel profondo della giungla di Jumanji” ha affermato Jeffrey Godsick, vice-presidente esecutivo per Global Partnerships e Brand Management e Head of Location Based Entertainment di Sony Pictures Entertainment.

Dopo il primo film del 1995 con Robin Williams, l’avventura è proseguita nelle nuove produzioni Jumanji Welcome to the Jungle (2017) e Jumanji: The Next Level (2019), con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Il grande successo dei tre film ha reso Jumanji la più grande serie cinematografica di tutti i tempi tra quelle completamente di proprietà della Sony Pictures. Con oltre 2,1 miliardi di dollari di incassi nel mondo, i film di Jumanji sono popolari sia tra il pubblico delle famiglie che tra gli adolescenti.

I due film Jumanji: Welcome to the Jungle e Jumanji: The Next Level hanno incassato in Italia un totale di 26,7 milioni di dollari al box office, dimostrando di essere popolarissimi anche per il pubblico italiano.

