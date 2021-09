Ghostbusters: Legacy

L'ultimo capitolo della saga è anticipato dal rilascio di due nuovi poster

C’è qualcuno che proseguirà il lavoro iniziato da Peter, Ray e Egon? Lo scopriremo presto, nel nuovo capitolo della saga originale dei Ghostbusters.

La pellicola sarà nei cinema il prossimo 18 novembre e preannuncia contenuti più che mai divertenti anticipati dai nuovi poster, rilasciati da pochissimo.

Come annunciato, il titolo sarà “Ghostbusters: Legacy” ed è proprio sull’eredità che si gioca molto di questo nuovo lavoro diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan, il regista dei primi due capitoli della pellicola (produttore di quest’ultimo film).

Inizialmente, l’uscita negli Stati Uniti (titolo originale “Ghostbusters: Afterlife“) era prevista per il 10 luglio 2020, poi, a causa la pandemia legata al Covid-19, è stata posticipata prima al 5 marzo 2021, poi all’11 giugno 2021 fino all’11 novembre 2021. In Italia, come detto, sarà nelle sale dal 18.

“Ghostbusters: Legacy”, la trama

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

La sceneggiatura è scritta da Jason Reitman e Gil Kenan. Un mistero tutto da scoprire, che promette tanto divertimento per il pubblico, sia per i più grandi che per i più piccoli. Il conto alla rovescia è iniziato.

