Le Magnifique è morto a 88 anni: le foto del grande attore francese

E’ stato un simbolo del cinema francese ma anche della Francia in generale. Si è spento a 88 anni Jean-Paul Belmondo, grande attore e celebre seduttore. In carriera ha girato oltre 80 film, diventando il volto della Nouvelle Vague. Di orgini italiane, ha lavorato anche con cineasti di casa nostra come De Sica e Lattuada. E’ stato legato sentimentalmente anche a Laura Antonelli: per lei lasciò Ursula Andress.

