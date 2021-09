A consegnargli il premio la regista Jane Campion che ha commentato: "In questo momento Roberto è necessario"

(LaPresse) Roberto Benigni ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera durante la cerimonia inaugurale della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. A consegnargli il premio la regista Jane Campion che ha commentato: “In questo difficile momento per i registi e per le persone in tutto il mondo, Roberto Benigni è necessario”. L’attore e regista italiano sul palco ha replicato:”Grazie per quello che hai detto, è indimenticabile”.

