(LaPresse) – Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Oscar Isaacs, Tiffany Haddish, insieme ai registi Jane Campion e Paul Schrader, presenti al Festival del Cinema di Venezia. Ad accoglierli un nutrito gruppo di fan prima della conferenza stampa al Palazzo del Cinema e della passerella sul red carpet. Attori e registi si sono intrattenuti con loro per firmare autografi e scattare foto. Campion, tornata dietro la macchina da presa dopo 12 anni, ha diretto Dunst e Cumberbatch nel film ‘Il potere del cane’ (The Power of the Dog’), mentre Paul Schrader è il regista de ‘Il collezionista di carte’ (‘The Card Counter’), con Oscar Isaacs e Tiffany Haddish.

