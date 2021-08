La Mostra numero 78 si terrà dal 1° all'11 settembre

(LaPresse) Venezia si prepara all’inaugurazione della 78a mostra del Cinema, la seconda in epoca Covid dopo quella difficile dello scoro anno. Sebbene la situazione sia ben diversa rispetto a dodici mesi fa non mancheranno le misure di sicurezza e prevenzione: Green Pass obbligatorio, sale riempite per metà con posti alternati e mascherina doverosamente su. Anche il red carpet sarà caratterizzato da alcune limitazioni tra cui niente pubblico e fotografi a distanza di sicurezza. Tanti i momenti da tenere d’occhio ma soprattutto le star internazionali che tornano a calcare la passerella del Lido. Da Kristen Stewart a Ben Affleck, passando per Penelope Cruz e il marito Javier Bardem ma anche Kirsten Dunst, Matt Damon, Timothée Chalamet ed Elisabeth Moss. Senza dimenticare gli attori di casa nostra: Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, Jasmine Trinca e Benedetta Porcaroli, Elio Germano e Toni Servillo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata