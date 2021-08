Terence Hill e Bud Spencer

L’attore, assieme a Cristiana Pedersoli, torna a Campo Imperatore per festeggiare l'anniversario dell’uscita della pellicola

Terence Hill torna a Campo Imperatore, in provincia del L’Aquila, a 50 anni dall’uscita del film “Continuavano a chiamarlo Trinità”, e lo fa con Cristiana Pedersoli, figlia di Carlo Pedersoli-Bud Spencer, altro indimenticabile protagonista del film. L’occasione è il Festival del Gran Sasso che consente a Terence Hill di tornare proprio nei luoghi dove il film fu girato, e assistere a una speciale proiezione della pellicola del 1971.

Grazie alla collaborazione con l’Aquila Film Festival, Terence Hill incontrerà il pubblico presente alla proiezione, insieme a Sandra Zingarelli, figlia del produttore Italo Zingarelli, Don Samuele Pinna, autore del libro “Il suo nome è Terence Hill. Una vita da film”, Piercesare Stagni, critico cinematografico, autore del libro “Il cinema forte e gentile: i film girati in Abruzzo”, Federico Vittorini, direttore artistico de “L’Aquila Film Festival”.

Bud Spencer è venuto a mancare nel giugno 2016, a 86 anni. “Bud ogni volta che ci vedevamo o che mi invitava a mangiare gli spaghetti a casa sua mi ricordava che non avevamo mai litigato. La ragione è che ci rispettavamo e ci amavamo e insieme ci divertivamo”, ha ricordato in passato l’attore del suo collega e amico di una vita, aggiungendo: “Con Bud c’era la gioia e so già che quando ci rincontreremo le prime parole che mi dirà saranno ‘noi non abbiamo mai litigato!’”.

