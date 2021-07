Il regista sulla Croisette racconta la sua nuova pellicola 'Tre Piani'

Nanni Moretti da Cannes, dove ha presentato il suo nuovo film ‘Tre Piani’ racconta la genesi della pellicola e il suo rapporto con i media che veicolano le opere cinematografiche. “Il film era pronto da 18 mesi ma volevo farlo uscire quando sarebbe finita la pandemia. Ho detto al mio produttore ‘non dirmi quanto offrono Amazon, Disney o Netflix perché non mi interessa. Io aspetterò fino a quando non riapriranno i cinema. Io faccio film per il cinema’. Il cinema è imprescindibile dalla mia ma ancora prima che come regista, produttore o esercente, lo dico da spettatore”. Il film è la trasposizione dell’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eskhol Nevo, che è ambientato a Tel Aviv. Moretti ha spostato la scena a Roma. Nel cast lo stesso regista, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini.

