11 minuti di applausi per "Tre piani", film in concorso del regista italiano

Standing ovation al Festival del Cinema di Cannes per Nanni Moretti, che sulla Croisette è già stato presidente di giuria e palma d’oro per la “Stanza del figlio”. 11 minuti di applausi al termine della proiezione di Tre Piani, il film con cui il regista romano è tornato in gara per la Palma d’oro, unico italiano in concorso. Accanto a lui, in sala, il cast al gran completo, da Margherita Buy a Alba Rohrwacher, da Riccardo Scamarcio a Adriano Giannini. Il film uscirà nelle sale italiane a fine settembre.

