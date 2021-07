Il Festival si è aperto con 'Annette' di Carax. In passerella anche Maggie Gyllenhaal e Bella Hadid

(LaPresse) – Il Festival del Cinema di Cannes si è aperto martedì, con il ritorno della rassegna in presenza. Il film che ha battezzato la 74esima edizione è ‘Annette’ di Leos Carax. Sulla Croisette con il regista il cast in cui spiccano Marion Cotillard e Adam Driver. Sul red carpet anche la giuria guidata da uno sfavillante Spike Lee in completo rosa, con Maggie Gyllenhaal e Melanie Laurent. E poi altri volti noti come Jodie Foster, Carla Bruni, Helen Mirren, Andie MacDowell, Pedro Almodovar e Jessica Chastain.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata