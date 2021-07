Sulla Croisette torna la rassegna dopo il forfait del 2020

(LaPresse) – Cannes si appresta a riaccogliere il Festival del cinema, che torna in presenza con la 74esima edizione. La rassegna nel 2020, dopo essere stata annunciata, era stata cancellata per la pandemia. Il Festival 2021, inizialmente previsto a maggio, è stato posticipato a luglio e prende il via martedì 6. Nella rinomata località della Costa Azzurra ristoranti e alberghi si apprestano ad accogliere le star del grande schermo e i turisti.

