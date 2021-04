L'attrice e regista: "Se a Minneapolis le cose fossero andate diversamente, oggi non mi sarei messa i tacchi ma gli stivali da marcia"

(LaPresse) – “Benvenuti ai 93esimi Oscar”. E’ Regina King a dare il via alla 93esima edizione dei premi Oscar e fa subito riferimento all’attualità e al processo per l’omicidio di George Floyd: “Se la settimana scorsa a Minneapolis le cose fossero andate diversamente, oggi non mi sarei messa le scarpe con i tacchi ma gli stivali da marcia”. “So che da casa in molti prenderanno in mano il telecomando se pensano che stiamo predicando, ma sono la madre di un figlio nero e conosco la paura con cui si convive e non c’è fama che possa cambiare questa situazione”, ha aggiunto l’attrice e regista statunitense.

