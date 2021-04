Lodo Guenzi, cantante della band Lo Stato Sociale, è tra i protagonisti di un road movie ambientato nel 1989

‘EST – Dittatura Last Minute’, scritto e diretto da Antonio Pisu, è ispirato a una storia vera.

“Quando ho letto per la prima volta le vicende di Maurizio Paganelli, Andrea Riceputi ed Enrico Boschi, ho capito che quella era la storia giusta da raccontare oggi” dice il regista. “In un momento in cui una società individualista sembra non avere il tempo per tendere una mano verso il prossimo, è arrivato il momento di fermarsi. Fare un piccolo passo indietro e riflettere”.

Con il cinema, sostiene Pisu, “è possibile, attraverso gli occhi di tre giovani italiani, ripercorrere le strade della storia in una vicenda universale. Una metafora su come basti poco affinché il punto di vista cambi. Una visione di come ciò che diamo per scontato ogni giorno per gran parte della popolazione mondiale sia solo un buffet da ammirare dall’ultima fila. In punta di piedi”.

La trama di “EST – Dittatura Last Minute”

1989. A poche settimane dalla caduta del Muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi (Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini), tre ragazzi di 25 anni, lasciano Cesena in cerca di avventura. L’obiettivo è 10 giorni di vacanza nell’Europa dell’Est ancora sotto l’influenza sovietica.

Giunti a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo Paese a causa della dittatura. L’uomo, preoccupato per la famiglia rimasta in Romania, chiede aiuto ai tre. Il compito è portare una valigia a moglie e figlia.

Durante il lungo tragitto, tra paesi deserti, ristoranti senza cibo e persone ospitali, i tre raggiungono finalmente Bucarest. L’apertura del bagaglio suscita una grande emozione.

Due mesi dopo è quasi Natale. Il telegiornale annuncia la fine del regime di Ceausescu. Pago, Rice e Bibi sono tornati alle loro vite di sempre in Italia.

Chi è Lodo Guenzi

Lodovico Guenzi, detto Lodo, è uno dei fondatori della band bolognese Lo Stato Sociale di cui è chitarrista, pianista e cantante.

La band è diventata famosa con la canzone ‘Una vita in vacanza’ presentata al Festival di Sanremo 2018. Nel 2018 Lodo è stato uno dei giurati del talent show di Sky ‘X Factor’. Guenzi si è diplomato nel 2008 alla Civica accademia d’Arte drammatica ‘Nico Pepe’ di Udine. Ha recitato e portato in scena diversi spettacoli teatrali. ‘EST – Dittatura Last Minute’ è il suo debutto sul grande schermo.

Chi è Antonio Pisu

Antonio Pisu recita dai primi anni del Duemila in tv, cinema e teatro. Nel 2014 ha ideato e interpretato la serie ‘Low Budget’, in onda su Studio Universal e poi acquistata da RAI 4.

Nel 2016, insieme a Paolo Rossi, Pisu ha fondato la casa di produzione Genoma Films con cui ha realizzato la sua opera prima da regista ‘Nobili Bugie’. Il film ha visto la partecipazione di Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini e Raffaele Pisu. ‘EST – Dittatura Last Minute’ è il suo secondo lungometraggio.

