Il nuovo cortometraggio Disney/Pixar con la voce di Paola Cortellesi

’22 contro la Terra’ sarà visibile dal 30 aprile su Disney+. Per capire chi sia ‘Anima 22’, occorre fare un passo indietro. E tornare a ‘Soul‘, il film d’animazione Disney/Pixar che sarebbe dovuto uscire nelle sale a Natale 2020. Causa pandemia, ‘Soul’ è invece andato direttamente in streaming su Disney+, dove è tuttora disponibile per gli abbonati.



Anima 22 e Joe nell’Ante-Mondo

‘Soul’ (‘Anima’ in inglese) racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica delle medie. Un giorno Joe ha l’occasione della vita: suonare nel miglior jazz club di New York. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade della metropoli nell’Aldilà. Nel film l’Aldilà è chiamato Ante-Mondo. Un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra.

Nell’Ante-Mondo Joe incontra tra le altre un’anima di nome 22. La nuova amica del musicista non capisce il fascino dell’esperienza umana. E non ha nessuno intenzione di incarnarsi e andare sul nostro pianeta.

Perché ‘Anima 22 contro la Terra’?

In ‘22 contro la Terra‘ la vicenda su svolge prima che 22, cinica e scettica, incontri Joe Gardner. Il cortometraggio nasce proprio per rispondere ad alcune donande rimaste in sospeso. Cos’ha Anima 22 contro la Terra? Perché vuole restare a tutti i costi nell’Ante-Mondo? Qual è il suo segreto? E come in ‘Soul’, anche in questo cortometraggio diretto da Kevin Nolting a dar voce alla vivace e sarcastica Anima 22 è Paola Cortellesi.

“Durante la realizzazione di ‘Soul’, alla Pixar avevamo parlato del motivo per cui una nuova anima non voglia vivere sulla Terra, ma alla fine la questione era rimasta irrisolta” spiega il regista. “22 contro la Terra è stata la nostra chance per capire perché 22 fosse così cinica. Essendo io stesso una persona abbastanza cinica, mi sembrava l’occasione perfetta”.

I ribelli dell’Ante-Mondo

Nel corto, 22 sfida le regole dell’Ante-Mondo e si rifiuta di andare sulla Terra. In più, recluta un gruppo di altre 5 nuove anime nel suo tentativo di ribellione. Tuttavia, mentre le sue azioni portano a risultati inattesi, il piano sovversivo di 22 potrebbe condurre a sorprendenti rivelazioni sul senso della vita.

“Penso che le nuove anime rendano il corto davvero divertente, con il contrasto tra la loro pura innocenza e gioia e le ciniche aspettative di 22” afferma ancora Nolting. “Le altre nuove anime sono come era 22 prima di scegliere un altro percorso: semplicemente innocenti, come delle pagine bianche guidate dai consulenti nel loro viaggio, per lo più senza sorprese, verso il portale terrestre. Invece, 22 vuole guidarle verso il suo modo di pensare”.

