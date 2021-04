Esce il film messicano Leone d'Argento a Venezia 2020 tra molte polemiche

Arriva nelle sale cinenatografiche ‘Nuevo Orden’, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla 77a Mostra del Cinema di Venezia.

Presentando il film alla kermesse veneziana, il regista Michel Franco aveva raccontato: “Ho cominciato a pensare a ‘Nuevo Orden’ 5 anni fa e ho ultimato la sceneggiatura 3 anni fa. Per me è una sorta di monito: non arriviamo a quel punto. Cinque anni fa non avrei mai pensato che al momento dell’uscita il mondo sarebbe stato così vicino a questa distopia. La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione: i gilet gialli in Francia, i disordini in Perù e Colombia, fino al movimento Black Lives Matter. Ogni Paese, per motivi diversi, affronta queste situazioni, perché la gente è scontenta. E ho paura che i governi si approfittino della situazione”.

Una situazione esplosiva

Consapevole delle polemiche suscitate dal suo film, il regista spiegava: “Sono cresciuto in Messico e queste cose che sembrano straordinarie, e che dovrebbero essere strane, in realtà sono una follia in cui si cresce considerandole normali. È una società corrotta, ma non è una realtà solo messicana. Crescendo lì, si può cominciare a chiedersi perché succede. Perché non si ferma. Per me è normale pensare che prima o poi questa situazione esploderà. Il Covid scuote ancora di più le fondamenta, questi momenti pazzi mettono a dura prova la società e come le persone si relazionano fra loro”.

Franco non voleva “sembrare pessimista, ma stiamo vedendo che non c’è nessuna empatia per chi è più sfortunato di noi. Non ho fatto questo film per mandare un messaggio, non credo che sia questa la funzione del cinema. ‘Nuevo Orden’, come dicevo, è un monito. La mia paura è che molti governi impieghino soldi nell’esercito, per controllare le persone a causa della paura”.

La trama di ‘Nuevo Orden’

Città del Messico, 2021. Un sontuoso matrimonio aristocratico degenera in un’inaspettata rivolta di classe che spiana la strada a un violento colpo di Stato.

Attraverso gli occhi di una gentile sposa e dei suoi maggiordomi che lavorano per – e contro – la sua famiglia benestante, ‘Nuevo Orden’ segue le tracce del collasso di un sistema politico basato su una disparità sociale ed economica sempre più diffusa e insostenibile. E la nascita di un altro ancora più angosciante. Un Nuovo Ordine.

Il film è visibile anche sulla piattaforma on demand iwonderfull.it e in streaming sugli schermi delle sale del circuito #iorestoinSALA

