Un action thriller diretto da Stefano Sollima con Michael B. Jordan - GALLERY

‘Senza Rimorso di Tom Clancy’ sarà disponibile dal 30 aprile sulla piattaforma in streaming Prime Video.

Il film diretto da Stefano Sollima narra le origini di John Clark. Si tratta di uno dei personaggi creati da Tom Clancy e fa parte dell’universo narrativo di Jack Ryan, altra figura creata dallo scrittore americano morto nel 2013.

La trama di ‘Senza Rimorso di Tom Clancy’

Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, l’incursore della Marina americana John Kelly (Michael B. Jordan) è disposto a tutto pur di trovare gli assassini.

Unendo le forze con una collega Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), Kelly incappa in un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale.

Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo Paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e scoprire chi si cela dietro la cospirazione.

Parla il protagonista e produttore

‘Senza Rimorso di Tom Clancy’ è diretto dal nostro Stefano Sollima, su sceneggiatura di Taylor Sheridan e Will Staples. Michael B. Jordan (‘Creed‘, ‘Creed II‘, ‘Black Panther‘) oltre che protagonista è anche produttore del film.

Il 34enne attore ci tiene a sottolineare le differenze tra Jack Ryan e John Kelly. “Jack Ryan è un agente dell’intelligence, John Kelly è un soldato che fa le cose con ogni mezzo necessario. Tuttavia quando si tratta di raggiungere i suoi obiettivi, Kelly è come un giocatore di scacchi: pianifica metodicamente ogni passo. Gli scacchi sono qualcosa che volevo incorporare nel film, perché quando John è in missione ha sempre in mente obiettivi specifici e per raggiungerli muove i pezzi e prende decisioni strategiche”.

L’analogia con gli scacchi affascina Jordan. “Giochiamo con l’idea che la guerra sia un gioco di pedine e re per tutto il film. Spesso in guerra i soldati sono definiti pedine, perché sono quelli che escono e fanno il lavoro sporco. Sono là fuori a combattere per le loro vite mentre i re e le regine si siedono e danno gli ordini. Poi hai il resto dei pezzi che sono come i generali sul campo di battaglia”.

Più ha scavato sotto la superficie del suo personaggio, più Jordan ha scoperto affinità con Kelly. “Ha un grande cuore e fa di tutto per i suoi amici ed è così che mi sento anch’io. Inoltre, una volta che ha deciso di fare qualcosa, è determinato ad andare avanti fino a quando non porta a termine la sua missione. E in questo mi rispecchio in lui”.

Il desiderio di vendetta

Jordan descrive Kelly come un uomo che inizialmente crede nel sistema militare, tanto da pensare a sé come a un’estensione del suo Paese. Ma quando scopre di essere stato tradito dai suoi superiori, si ritrova mal equipaggiato a gestire emotivamente la situazione. “Nella sua mente, non ha più niente per cui vivere. Tutto ciò cui teneva è sparito. Finisce su un sentiero molto oscuro. Ma i responsabili di questo tradimento hanno scelto la persona sbagliata con cui scherzare… Riempirà il vuoto dentro di sé con quanti più corpi e più caos possibile”.

Stefano Sollima racconta ‘Senza Rimorso di Tom Clancy’

La ricerca del realismo. Questa è stata la richiesta più forte fatta dal regista Stefano Sollima al suo team. “L’idea era che Michael facesse il maggior numero di acrobazie possibili nel film. Volevo costruire tutta l’azione attorno al suo personaggio. Il mio pensiero era di metterlo in situazioni estreme e poi provare a far sentire al pubblico esattamente quello che Kelly provava. L’ho fatto per creare un personaggio di cui il pubblico si sarebbe innamorato. Per rafforzare questo concetto, le scene d’azione sono state girate tutte o quasi solo dal punto di vista di Kelly”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata