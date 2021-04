Alice e Peter

Prima che Peter Littleton diventasse Peter Pan e Alice visitasse il Paese delle Meraviglie. Dal 22 aprile su Amazon Prime

‘Alice e Peter’, disponibile dal 22 aprile su Prime Video, è un fantasy diretto da Brenda Chapman che racconta le origini di Peter Pan e di Alice nel Paese delle Meraviglie. Il film infatti immagina che i due personaggi, nati sulla carta nel 1902 il primo e nel 1865 la seconda, siano in realtà fratelli.

La trama di Alice e Peter

David, Peter e Alice Littleton (Reece Yates, Jordan Nash e Keira Chansa) trascorrono un’infanzia idilliaca nell’Inghilterra della fine del XIX secolo. Non amano nient’altro che giocare nel loro giardino e nei boschi vicini, incoraggiati ad assecondare la loro immaginazione da papà Jack (David Oyelowo) e mamma Rose (Angelina Jolie).

Il loro mondo è scosso quando la sorella di Rose, Eleanor (Anna Chancellor) procura un posto a David nel prestigioso collegio di Bristlemoss. Ma durante una partita su una traballante barca fluviale con Peter, David scivola e annega.

Il dolore minaccia di distruggere la famiglia Littleton. Rose si ritrae in se stessa, intorpidita dall’alcol mentre lavora ossessivamente su un cappello di feltro promesso a David come regalo di addio. Jack, un artigiano che costruisce modellini di navi, ricade nella sua dipendenza dal gioco e si indebita. Alice inizialmente rifiuta di accettare che David sia morto e si avvicina alla zia, la quale è decisa a trasformarla in una vera signora. Peter si sente in colpa per la morte del fratello.

Mentre la situazione peggiora, Peter e Alice trovano forza nel potere della loro immaginazione. Peter decide di fuggire verso un destino di eterna fanciullezza nella lontana Isola che non c’è. Alice invece si addentra in un mondo di sua creazione, Wonderland, dove si rende conto che alla fine deve tornare alla realtà.

Il ritorno di Angelina

‘Alice e Peter‘ segna il ritorno al cinema di Angelina Jolie dopo ‘Maleficent: Signora del Male‘, uscito due anni fa. L’attrice, 46 anni il prossimo 4 giugno, sarà anche nel cast del cinecomic Marvel ‘The Eternals‘, in sala, pandemia permettendo, dal prossimo novembre.

