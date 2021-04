Il film di Doug Liman con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor disponibile per acquisto e noleggio premium

Locked Down, diretto da Doug Liman con protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, arriva in Italia in esclusiva digitale. Il film è disponibile dal 16 aprile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

La trama

Proprio quando decidono di separarsi, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) si ritrovano nel bel mezzo della pandemia. Ora sono costretti a vivere insieme nella loro casa londinese. Anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando Paxton è assunto dall’azienda di Linda per consegnare pietre preziose. La coppia si trova ad affrontare emozioni e interazioni che avrebbero preferito evitare. Le cose raggiungono un crescendo che culminerà in una rapina epocale da Harrod’s.

Durante la pandemia

Concepito, scritto, girato, finito e distribuito durante la pandemia, Locked Down gioca con la situazione in cui molti di noi si trovano o si sono trovati. Rinchiusi fisicamente in un’abitazione con partner, familiari, coinquilini, ma anche emotivamente e mentalmente bloccati in situazioni costretti ad affrontare in modi che non avremmo mai immaginato. C’è chi ha iniziato a cuocere il pane, chi si dedica al proprio lavoro, mentre altri fanno entrambe le cose – e pianificano una rapina.

Scritto da Steven Knight e prodotto da P.J. van Sandwijk, Alison Winter e Michael Lesslie, il cast del film annovera anche Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dule Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller e Ben Kingsley.

