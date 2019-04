Cannes 2019, svelati tutti i film in gara: c'è anche 'Il traditore' di Marco Bellocchio

Tra le 19 pellicole in concorso 'Dolor y Gloria' di Pedro Almodóvar e 'Sorry we missed you' di Ken Loach

'Il traditore' di Marco Bellocchio è uno dei 19 film in gara nella Selezione ufficiale della 72esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio. Nella pellicola Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, 'il boss dei due mondi', il primo grande pentito di mafia.

Tra i film che si contenderanno la Palma d'Oro ci sono anche 'Dolor y Gloria' di Pedro Almodóvar, 'Le jeune Ahmed' dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, 'Sorry we missed you' di Ken Loach, 'Matthias et Maxime' di Xavier Dolan, 'Gisaengchung' di Bong Joon Ho e 'A hidden life' di Terrence Malick.

Tutti i film in gara - 'The Dead Do not Die' di Jim Jarmusch (Usa), film di apertura; 'Dolor y Gloria' di Pedro Almodovar (Spagna); 'Il traditore' di Marco Bellocchio (Italia); 'The Wild Goose Lake' di Diao Yinan (Cina); 'Gisaengchung' di Bong Joon Ho (Corea del Sud); 'The Young Ahmed' di Jean-Pierre e Luc Dardenne (Belgio); 'Roubaix, une lumière' di Arnaud Desplechin (Francia); 'Atlantic' di Mati Diop (Francia/Senegal); 'Matthias et Maxime' di Xavier Dolan (Canada); 'Little Joe' di Jessica Hausner (Austria); 'Sorry we missed you' di Ken Loach (Gran Bretagna); 'Les Miserables di Ladj Ly (Francia); 'A hidden life' di Terrence Malick (Usa); 'Bacurau' di Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (Brasile); 'La Gomera' di Corneliu Porumboiu (Romania); 'Frankie' di Ira Sachs (Usa); 'Portrait de la jeune fille en feu' di Cél ine Sciamma (Francia); 'It must be heaven' del palestinese Elia Suleiman; 'Sibyl' di Justine Triet (Francia).

Un Certain Regard - 'Invisible Life' di Karim Aïnouz; 'Dylda' di Kantemir Balagov; 'Les hirondelles de Kaboul' di Zabou Breitman e Eléa Gobbé Mévellec; 'La Femme de mon frère' di Monia Chokri; 'The Climb' di Michael Covino; 'Jeanne' di Bruno Dumont; 'Viendra le feu' di Oliver Laxe; 'Chambre 212 di Christophe Honoré; 'Port authority' di Danielle Lessovitz; 'Papicha' di Mounia Meddour; 'Adam' di Maryam Touzani; 'Zhuo ren mi mi' di Midi Z; 'Liberté' di Albert Serra; '"Bull' di Annie Silverstein; 'Liu yu tian' die Zu Feng; 'Evge' di Nariman Aliev.

Fuori concorso - 'Les plus belles années d'une vie' die Claude Lelouch; 'Rocketman' di Dexter Fletcher; 'Too old to die young - North of Hollywood, west of hell' di Nicolas Winding Refn (serie in due episodi); 'Diego Maradona' di Asif Kapadia; 'La Belle époque' di Nicolas Bedos.

