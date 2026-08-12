Patrizia Mirigliani a San Felice Circeo, il cinema riaccende la magia di Miss Italia

La magia del Circeo, quella del cinema e quella di Miss Italia. Tre suggestioni che si sono incontrate in una sera d’estate a San Felice Circeo, dove Patrizia Mirigliani, Patron del Concorso nazionale di Miss Italia, ha seguito da spettatrice attenta uno degli appuntamenti di “Un mare di cinema”, l’iniziativa promossa dal Comune di San Felice Circeo. Una presenza discreta, resa ancora più piacevole dall’incontro con due amici, Christian Marazziti e Marco Giallini.

Patrizia Mirigliani e Marco Giallini (foto ufficio stampa)

“A San Felice Circeo ho ritrovato insieme tre magie che sento profondamente legate tra loro: quella di un luogo unico, quella del cinema italiano e quella di Miss Italia”»”, ha raccontato Patrizia Mirigliani. Una suggestione che assume un significato particolare proprio nell’anno degli 80 anni di Miss Italia. Il rapporto tra il Concorso e il grande schermo attraversa infatti decenni di storia, spettacolo e costume, con un legame che oggi la Patron vuole tornare a valorizzare guardando soprattutto alle nuove generazioni. “Il cinema ha accompagnato e spesso trasformato in sogno la storia di Miss Italia. È da questa magia che vogliamo ripartire, per continuare a scoprire volti, personalità e talenti”»”, aggiunge Mirigliani.

Lo sguardo è già rivolto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 1° al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma, dove le candidate provenienti da tutta Italia saranno chiamate a raccontarsi e a mettere in luce non solo la propria bellezza, ma anche talento e personalità. Un nuovo capitolo di una storia lunga 80 anni, con il cinema ancora una volta idealmente al fianco di Miss Italia.