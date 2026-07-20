Home > Spettacoli > Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: stop al tour. Ecco come sta la cantante

Annullato il concerto che stava tenendo a San Salvo (Chieti). L’artista è ricoverata a Vasto

Brutta caduta per Noemi. La cantante romana, 44 anni, è finita giù dal palco nella tarda serata di ieri, mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Nelle immagini che circolano in queste ore sui social, si vede la performer camminare sul palco a braccia alzate, intenta a congedarsi dai suoi fan, e perdere l’equilibrio, rovinando a terra.

Soccorsa immediatamente dal personale medico presente, Noemi è stata medicata sul posto e poi trasferita all’ospedale San Pio di Vasto per ulteriori accertamenti, mentre il concerto è stato sospeso.

Noemi, come sta dopo la caduta

Da quanto trapelato, la brutta caduta rimediata ieri sera costerà a Noemi una prognosi di 30 giorni.

Il Comune di San Salvo ha dedicato un post Facebook all’accaduto. “A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso”, hanno ufficializzato. “Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione“.

Stamattina sono arrivate le dichiarazioni della cantante. Il suo entourage ha fatto sapere che il tour è momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto. I medici hanno infatti prescritto all’artista quattro settimane di riposo per consentirle di recuperare al meglio. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti coinvolti verranno fornite entro 48 ore. Noemi ha rassicurato i suoi fan pubblicando su Instagram un post con una foto che la ritrae sul letto d’ospedale con una borsa del ghiaccio poggiata sulla testa.

“Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”, ha scritto la cantante. “Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!”, conclude Noemi. “Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte”.