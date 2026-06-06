Dua Lipa e Callum Turner sposi a Palermo, media GB: “Nozze nei luoghi della mafia”

Le nozze a Palermo tra Dua Lipa e Callum Turner, in stile hollywoodiano, sono state accompagnate da una piccola polemica sollevata dai media britannici sulla scelta della location. I festeggiamenti del matrimonio hanno infatti scatenato alcuni media inglesi che si sono lasciati andare ad accostamenti fra i luoghi delle celebrazioni e Cosa Nostra. “L’ex covo della mafia siciliana ospita il matrimonio delle celebrità dell’anno”, scrive il Telegraph. Il riferimento è alla citta di Bagheria, che il quotidiano britannico definisce parte del ‘Triangolo della Morte’ ovvero “un gruppo di città dove i mafiosi torturavano e uccidevano i loro rivali in una fabbrica di chiodi abbandonata, per poi sciogliere i corpi nell’acido”.

A Villa Valguarnera a Bagheria è previsto il ricevimento della coppia al quale sono attesi invitati del calibro di Sir Elton John, Donatella Versace. Il Telegraph scrive che sarà “ben diverso” da quando Bagheria era “sinonimo di brutalità mafiosa” perché “da allora le autorità hanno intensificato la lotta contro la criminalità organizzata” ma aggiunge che “non lontano dal luogo in cui le celebrità si riuniranno, si trova una fabbrica abbandonata che per anni è stata utilizzata come ‘campo di sterminio mafioso’, gestito dal latitante boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano”. Non è da meno il Sun che sceglie come titolo ‘Sole, mare e sopranos’ parlando del “passato brutale dell’isola dei matrimoni amata da star come Dua Lipa”. Il tabloid aggiunge alcune foto raffiguranti la cattura di Giovanni Brusca e la strage di Capaci.

Fan in attesa a Bagheria (Foto Alberto LoBianco/LaPresse)

Schifani: “Dua Lipa e Turner prendano distanze da titolo Telegraph”

“Sono certo che Dua Lipa e Callum Turner abbiano potuto apprezzare l’affetto e l’accoglienza che la Sicilia ha riservato loro in questi giorni e anche in passato. Nonostante qualche comprensibile malumore da parte dei residenti per le limitazioni agli spostamenti e i disagi legati alle misure di sicurezza adottate nelle aree interessate dalle celebrazioni, i siciliani hanno dimostrato ancora una volta grande senso di ospitalità. Proprio per questo mi auguro che vogliano prendere le distanze dal titolo offensivo pubblicato dal Telegraph e difendere la scelta che hanno fatto di celebrare qui un momento così importante della loro vita”. Così il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, secondo cui “sarebbe un gesto di attenzione verso una terra che li ha accolti con generosità e che merita di essere conosciuta per la sua bellezza, la sua cultura e la sua straordinaria capacità di rinascita, non attraverso stereotipi che appartengono al passato”.