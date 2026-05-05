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martedì 5 maggio 2026

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Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet

Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Bad Bunny al Met Gala, 4 maggio 2026, New York (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
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Da Bad Bunny e Katy Perry a Beyoncé, parata di stelle al Metropolitan Museum of Art di New York

Al Metropolitan Museum of Art di New York è andato in scena il Met Gala 2026. Nella serata del 4 maggio star della moda, della musica, del cinema e celebrità internazionali si sono ritrovate sul red carpet più iconico e glamour della Grande Mela. Immancabile l’ex direttrice di Vogue Anna Wintour, affiancata nel ruolo di co-presidente da Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Il tema di quest’anno, Costume Art, ha permesso ai vip presenti e ai loro stilisti di dare sfogo alla creatività che contraddistingue questo evento.

A colpire di più sono stati i look di Bad Bunny, Katy Perry, Sarah Paulson e Sam Smith, per citarne alcuni. Assente il sindaco di NYC Zoran Mamdani che, secondo i media, avrebbe deciso di non partecipare in segno di protesta con la presidenza onoraria conferita al patron di Amazon Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez.

Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Anna Wintour (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Nicole Kidman (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Jay-Z, Beyoncé e Blue Ivy Carter (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Lauren Sánchez Bezos (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Venus Williams e Andrea Preti (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
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Bad Bunny (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Troye Sivan (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)
Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Naomi Osaka (Photo by Andy Kropa/Invision/AP)
Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet
Sam Smith (Photo by Andy Kropa/Invision/AP)
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Heidi Klum (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
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Katy Perry (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
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Sarah Paulson (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
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Madonna (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
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Rihanna (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
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