Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet

Da Bad Bunny e Katy Perry a Beyoncé, parata di stelle al Metropolitan Museum of Art di New York
Al Metropolitan Museum of Art di New York è andato in scena il Met Gala 2026. Nella serata del 4 maggio star della moda, della musica, del cinema e celebrità internazionali si sono ritrovate sul red carpet più iconico e glamour della Grande Mela. Immancabile l’ex direttrice di Vogue Anna Wintour, affiancata nel ruolo di co-presidente da Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Il tema di quest’anno, Costume Art, ha permesso ai vip presenti e ai loro stilisti di dare sfogo alla creatività che contraddistingue questo evento.
A colpire di più sono stati i look di Bad Bunny, Katy Perry, Sarah Paulson e Sam Smith, per citarne alcuni. Assente il sindaco di NYC Zoran Mamdani che, secondo i media, avrebbe deciso di non partecipare in segno di protesta con la presidenza onoraria conferita al patron di Amazon Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez.