Met Gala 2026, i look delle star sul red carpet

Al Metropolitan Museum of Art di New York è andato in scena il Met Gala 2026. Nella serata del 4 maggio star della moda, della musica, del cinema e celebrità internazionali si sono ritrovate sul red carpet più iconico e glamour della Grande Mela. Immancabile l’ex direttrice di Vogue Anna Wintour, affiancata nel ruolo di co-presidente da Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Il tema di quest’anno, Costume Art, ha permesso ai vip presenti e ai loro stilisti di dare sfogo alla creatività che contraddistingue questo evento.

A colpire di più sono stati i look di Bad Bunny, Katy Perry, Sarah Paulson e Sam Smith, per citarne alcuni. Assente il sindaco di NYC Zoran Mamdani che, secondo i media, avrebbe deciso di non partecipare in segno di protesta con la presidenza onoraria conferita al patron di Amazon Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez.

Anna Wintour (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Nicole Kidman (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jay-Z, Beyoncé e Blue Ivy Carter (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Lauren Sánchez Bezos (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Venus Williams e Andrea Preti (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Bad Bunny (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Troye Sivan (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Naomi Osaka (Photo by Andy Kropa/Invision/AP)

Sam Smith (Photo by Andy Kropa/Invision/AP)

Heidi Klum (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Katy Perry (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Sarah Paulson (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Madonna (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)