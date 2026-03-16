Oscar 2026, ‘Kpop Demon Hunters’ e ‘Golden’ conquistano Los Angeles

Fenomeno culturale e musicale che va oltre il cinema e la tv, arrivando fino al costume e al turismo. La notte degli Oscar 2026 ha sancito il trionfo di ‘Kpop demon hunters‘ che lascia Los Angeles con due statuette in cassaforte: miglior film d’animazione, miglior canzone originale con ‘Golden‘, capace di scalare la classifiche come solo potrebbe il brano di una grand popstar internazionale. Che però, in questo caso, non c’è. La canzone è, infatti, tra le tracce della colonna sonora del film più visto di sempre su Netflix (oltre 400 milioni di visualizzazioni) e come le altre tratte dal titolo d’animazione sta acquisendo vita propria, con un successo su piattaforme e ranking musicali (da Youtube a Spotify sino a Billboard) mai visto prima.

Kpop demon hunters, il film

Sullo sfondo la storia di Mira, Zoey e Rumi, componenti della girl band Huntrix, stelle del pop coreano (Kpop) ma in realtà cacciatrici di demoni che sfidano e combattono proprio a colpi di voce e coreografie spettacolari. La produzione è americana con la regia di Chris Appelhans e della canadese di origini sudcoreane Maggie Kang. E proprio al folklore e alla più recente tradizione musicale del Paese asiatico si ispira il film, di cui Netflix ha da poco annunciato un sequel. Sudcoreana è anche l’ambientazione, come lo sono (chi di nascita, chi di origine) Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, le cantanti che danno voce alle Huntrix. Proprio Audrey Nuna e Rei Ami sono salite sul palco Dolby Theatre Ejae per eseguire ‘Golden‘, brano più ascoltato in streaming nel 2025 a livello globale, nonché prima canzone K-Pop femminile a raggiungere il primo posto in classifica nella Billboard Hot100, con il più alto numero di settimane al primo posto da parte di un gruppo femminile nel XXI secolo.

Rei Ami, da sinistra, EJAE e Audrey Nuna eseguono “Golden”, tratta da “K-Pop Demon Hunters”, durante la cerimonia degli Oscar di domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Non solo: la colonna sonora ‘KPop Demon Hunters Sountrack’ ha raggiunto la seconda posizione nella Billboard Top 200 ed è rimasta per settimane nella Top 3 della Billboard Soundtrack Chart, oltre ad aver conquistato la prima posizione nella Uk Albums Chart e nella Spotify Weekly Global Albums. ‘KPop Demon Hunters Sountrack’ ha inoltre segnato un primato storico, diventando la prima soundtrack a piazzare contemporaneamente quattro brani nella Top10 della Billboard Hot 100.

Dal 13 marzo, poi, è disponibile in rotazione radiofonica ‘How It’s Done’, il nuovo singolo estratto dalla soundtrack del film che ha già superato 585 milioni di stream su Spotify, arriva nelle radio italiane dopo il successo straordinario di ‘Golden’, entrambi interpretati dal trio. Per ‘Kpop Demon Hunters’ gli Oscar sono solo gli ultimi dei riconoscimenti ottenuti. La pellicola, infatti, aveva già vinto Golden Globe nelle categorie Best motio picture – animated e Best original song – sempre per ‘Golden’ – premi ottenuti precedentemente anche ai Critics Choice Awards.

Un fenomeno di massa che dai bambini arriva sino agli adulti. Basti pensare che, secondo i dati del governo sudcoreano riportate dai media asiatici, nel luglio 2025 a Seul il numero di turisti è aumentato di oltre il 23% rispetto allo stesso periodo del 2024. Incremento che sarebbe da attribuire proprio al successo dei viaggi legati al film.