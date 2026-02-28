Sanremo 2026, la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico corregge Laura Pausini: “Preferisco maestra”

La polistrumentista, arrangiatrice e cantante ha diretto Ditonellapiaga e TonyPitony durante la serata delle cover

Maestra e non maestro. È la giusta – e purtroppo ancora necessaria – richiesta di Carolina Bubbico, direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo 2026. Durante la sua presentazione, in occasione del 17° brano in gara – ‘The lady is a tramp’, eseguito da Ditonellapiaga e Tony Pitony durante la serata cover- Laura Pausini l’ha introdotta rivolgendosi al maschile: “Dirige l’orchestra il maestro Carolina…”. Subito Bubbico, inquadrata dalle camere, ha chiesto di essere chiamata al femminile correggendo la cantautrice e co-conduttrice. “Ah preferisci… finalmente! Dirige l’orchestra la maestra Carolina Bubbico”, ha replicato Pausini.

Chi è Carolina Bubbico

Carolina Bubbico, 36 anni di Lecce, è cantante, polistrumentista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra – si legge nel suo sito ufficiale. Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo come arrangiatrice e direttrice d’orchestra per artisti come Elodie, Serena Brancale, Il Volo e quest’anno per Ditonellapiaga. Attiva sulla scena italiana e internazionale si è esibita in club e teatri come i Blue Note di Tokyo e Pechino al fianco di Nicola Conte. Il suo esordio a livello discografico è arrivato a 23 anni con ‘Controvento‘ mentre a seguire sono arrivati ‘Una donna’ (2015) e ‘Il dono dell’ubiquità’ (2020).