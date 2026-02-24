Sanremo 2026: scattano le misure di sicurezza intorno all'Ariston

Scattano le misure di sicurezza in vista della prima serata del 76esimo Festival di Sanremo. La città, e in particolare le strade più prossime al Teatro Ariston, si blinda per evitare pericoli e tensioni. Metal detector circondano l’area circostante la struttura e in contemporanea forze dell’ordine pattugliano le strade anche con l’ausilio di cani anti-esplosivi. Sicurezza privata perquisisce le persone che sostano intorno al teatro, mentre la porta carraia dalla quale entrano gli artisti con le autovetture è sorvegliata dalla polizia penitenziaria.