Sanremo 2026, inaugurata la mostra su Pippo Baudo. L'Ad Rai Rossi: "Omaggio dovuto"

“Un omaggio dovuto a Pippo Baudo? È un omaggio dovuto a un grande interprete della cultura popolare italiana, a un grande maestro della televisione e soprattutto a un folle innamorato della Rai. Pippo è stato non solo un grande cantore nel modo di esprimere il sacro della leggerezza, ma è stato soprattutto un grande conduttore, un grande manager televisivo, un grande conoscitore anche dei processi di cambiamento della televisione”. Così l’Ad della Rai Giampaolo Rossi a margine dell’inaugurazione, a Forte Santa Tecla di Sanremo, della mostra dedicata a Pippo Baudo.

“Per la Rai omaggiarlo è doveroso e devo dire che questa mostra è bellissima perché viaggia nella memoria di Pippo, ma anche in quello che potrebbe essere la proiezione di un Pippo come potrebbe essere domani, quindi è con orgoglio che noi rappresentiamo questa figura che è straordinaria per la storia della Rai e per la storia dell’Italia”.

“Se c’è un Pippo del domani? Ce ne sono tanti, oggi noi abbiamo un grande Pippo che in realtà si chiama Carlo, che sta conducendo un festival di Sanremo in maniera eccezionale, che lo scorso anno ha fatto il grande record nella storia di Sanremo”, afferma l’Ad, che sull’attuale conduttore ribadisce: “Nella logica dell’”hic et nunc” diciamo che per noi Carlo è un grande punto di riferimento. Se è anche un punto inarrivabile per i conduttori? Beh no, c’è sempre la possibilità di essere superati, non è una sfida, non è una gara, è un’interpretazione del tempo che si vive”. In questo senso “Carlo Conti rappresenta sicuramente una chiave di lettura del Sanremo di oggi come l’abbiamo immaginato”, per poi concludere: “Oggi inizia il festival di Sanremo e ci concentriamo sull’oggi”.