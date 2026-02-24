Sanremo 2026, inaugurata la mostra su Pippo Baudo. I figli: "Fieri di essere qui. Momento di gioia"

Inaugurata al forte Santa Tecla di Sanremo una mostra dedicata alla figura del maestro Pippo Baudo. A tagliare il nastro l’ad della Rai Giampaolo Rossi, i figli di Baudo Tiziana e Alessandro e il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. Prima di tutto i ringraziamenti dei vertici Rai e, in particolare, quelli di Rossi: “Un viaggio bello, commovente ed emozionante, che si merita lui e ci meritiamo anche noi”.

Poi il commento dei figli: “Dal lato nostro, della famiglia – dice Tiziana, visibilmente emozionata – non possiamo non dire che questa mostra è straordinaria perché celebra sicuramente il personaggio pubblico, ma per quanto ci riguarda celebra anche il nostro papà e quindi evoca davvero tanti ricordi d’infanzia a cui siamo legatissimi”. Le fa eco il fratello Alessandro, per cui: “Sono fiero di essere qui, con mia sorella. Viviamo questo momento insieme di gioia”. Alessandro quindi conclude: “Solo una cosa posso dire a tutti quanti: Perché Sanremo è Sanremo“, strappando l’applauso dei presenti.