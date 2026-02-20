Home > Spettacoli > Morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni

Ha lavorato con artisti del calibro di Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Totò

È morta Angela Luce. La cantante e attrice napoletana aveva 87 anni. Sul suo profilo Facebook è stata pubblicata una card con la scritta “Ciao Angela” e l’emoji di una rosa rossa.

Nata come Angela Savino, nel corso della sua carriera cinematografica al via nel 1956 con ‘Ricordati di Napoli’, ha lavorato con attori importanti come Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e Totò. Ha lavorato anche per il teatro, scritturata da Eduardo De Filippo non ancora ventenne. Diversi gli album e i singoli nella sua attività da cantante, durante la quale ha spaziato fra la musica leggera e la canzone napoletana.