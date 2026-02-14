Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 14 febbraio 2026

Ultima ora

Alessia Zecchini, la campionessa del mondo di apnea dà il via al carnevale “sommerso”

LaPresse
LaPresse

La campionessa del mondo di apnea Alessia Zecchini ha dato il via al carnevale “sommerso” immergendosi vestita da Regina degli Abissi nella Y-40 The Deep Joy, la piscina di acqua termale più profonda al mondo. In questa performance si sposano il Carnevale veneziano, ricordato dall’abito e dall’oro del copricapo, e il Capodanno cinese che quest’anno cade nello stesso giorno, ricordato dal lungo strascico rosso che richiama il tradizionale dragone. La Y-40 The Deep Joy si trova a Montegrotto Terme (Padova) .