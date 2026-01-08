Rai, problemi di budget: ‘Surprise surprise’ verso lo stop

Cambio di programma nei palinsesti inverno-primavera della Rai, passati al vaglio del consiglio di amministrazione lo scorso 27 novembre, che riguarda uno dei nuovi format pensati per il venerdì sera di Rai1. Si tratta di ‘Surprise surprise’ che, secondo quanto si apprende, rischia di non essere più realizzato o di subire uno slittamento. Alla base del possibile stop al programma questioni legate agli slot e di budget. Lo show che avrebbe dovuto vedere il ritorno alla conduzione di Barbara D’Urso, prodotto da Fremantle, sarebbe stato dunque per il momento rinviato a data da destinarsi.

Il format

Lo spettacolo si rifà ad un grande classico come “Carramba che sorpresa”, e secondo molti critici sarebbe tato ideale per il rientro in grande stile della conduttrice ex Mediaset, dopo la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”.