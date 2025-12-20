Carla Bruni e il tumore al seno: “Oggi concludo 5 anni di terapia”

“Oggi, sabato 20 dicembre 2025, concludo 5 anni di terapia ormonale dopo che alla fine del 2019 mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale: è questa la strada che dobbiamo percorrere per curare questo tipo di tumore”. È quanto scrive in un post su Instagram Carla Bruni, pubblicando una foto sorridente con uno dei farmaci della terapia a coprirle gli occhi.

“Nonostante i suoi effetti collaterali piuttosto aggressivi, sono grata alla scienza per aver inventato la terapia ormonale: protegge efficacemente dalla ricaduta, che è frequente negli anni successivi alla diagnosi”, racconta l’ex première dame, “voglio dire a tutte le donne che si trovano nella stessa situazione di tenere duro: certo, la terapia ormonale è un trattamento piuttosto pesante, ma la sua efficacia può salvarvi la vita. Vorrei dire ancora una volta a tutte le donne che leggeranno questo post di non esitare a sottoporsi a screening ogni anno, se possibile”, conclude Carla Bruni. “Infine, vorrei ringraziare il team medico che si è preso cura di me: la loro competenza e umanità sono state molto preziose per me durante questa prova”

Carla Bruni: la vita, la carriera e gli amori

Modella, cantante e attrice. Carla Bruni (all’anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi), nata il 23 dicembre 1967 a Torino, ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo molto presto. Trasferitasi all’età di 7 anni in Francia, studia in Svizzera, poi va alla Sorbona alla Facoltà di Architettura. A 19 anni abbandona gli studi per intraprendere il lavoro da modella. Nel 1987 è già una delle top model più pagate e richieste al mondo e sfila per i più grandi nomi della moda: Versace, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Valentino. La popolarità le fa conoscere grandi personaggi dello spettacolo, come Eric Clapton. A vent’anni, è proprio con il musicista britannico che comincia una relazione. La storia con lui dura un paio d’anni, fino all’arrivo di Mick Jagger. Secondo i rumours, la storia con Carla Bruni è stata la causa della definitiva separazione fra Jagger e Jerry Hall.

Il matrimonio con Sarkozy e le vicende giudiziarie

Nel 2007 Carla Bruni inizia la sua relazione con l’allora presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. Nel 2008 si sposano e nel 2011 nasce la loro unica figlia Giulia. “Sono una moglie innamorata”, dice ai giornali. Quando le chiedono se “farebbe qualsiasi cosa per un uomo”, lei risponde: “Per un uomo no, ma per lui sì”.

Accanto a Sarkozy, la Premiere Dame dell’Eliseo è rimasta anche nei momenti più critici, come nelle recenti vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto proprio l’ex presidente francese. Sarkozy era infatti stato condannato per associazione a delinquere nell’ambito del caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007 che lo portò all’Eliseo. La Corte d’appello di Parigi ha poi accolto la sua richiesta di scarcerazione. Le foto in cui la coppia si tiene mano nella mano mentre l’ex presidente viene portato in carcere a Parigi, hanno fatto il giro del mondo.