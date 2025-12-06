Prima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV

Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide con le celebrazioni di Sant’Ambrogio e inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro alla Scala.

Quest’edizione porta sul palco un titolo potente e controverso: ‘Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovič, un’opera che torna nel teatro milanese nella sua versione originale del 1934. È un omaggio significativo al compositore sovietico, a cinquant’anni dalla sua scomparsa.

L’opera e l’allestimento scelto per la Prima della Scala 2025

La messinscena scelta dalla Scala è firmata dal regista Vasily Barkhatov, qui al suo debutto scaligero. Il maestro Riccardo Chailly guiderà orchestra e coro in una partitura complessa e travolgente, che all’epoca del debutto fece molto discutere per la forza drammatica e per il ritratto spietato della società russa.

Protagonista assoluta è Katerina Izmailova, donna intrappolata in un matrimonio infelice e vittima delle violenze del suocero. La sua storia – oscillante tra desiderio, sottomissione e ribellione – procede verso un epilogo tragico. Alla Scala Katerina sarà interpretata da Sara Jakubiak, al suo primo grande ruolo nel teatro milanese. Accanto a lei, Najmiddin Mavlyanov (Sergej), Yevgeny Akimov (Zinovij) e Alexander Roslavets (Boris).

Dietro le quinte, come sempre, il lavoro è imponente: circa 50 parrucche preparate dal reparto trucco e acconciature guidato da Tiziana Libardo e quasi 300 costumi creati per l’allestimento. La Prima della Scala è il culmine di settimane di prove, precedute dalla generalissima aperta al personale del teatro e dalla speciale anteprima dedicata agli under 30.

Prima della Scala: a che ora l’appuntamento più atteso

Domenica 7 dicembre, lo spettacolo di apertura della stagione teatrale alla Scala comincerà alle ore 18:00. I biglietti sono finiti rapidamente soldout (incasso di 3 milioni, tagliandi a 3.200 euro). Ma niente paura: per chi non potrà essere in sala, la Prima sarà trasmessa anche in diretta TV.

Come seguire la Prima della Scala in TV

Non sarà come essere seduti a teatro, ma la magia della Prima della Scala può arrivare anche sul divano di casa. Sarà possibile infatti seguire lo spettacolo su Rai 1 e RaiPlay, a partire dalle 17.45 (con anteprima e introduzione alla serata). La diretta sarà poi disponibile on demand per 15 giorni, fino al 22 dicembre, su RaiPlay.

Prima della Scala: quanto dura lo spettacolo

La durata complessiva dello spettacolo per la Prima della Scala, intervalli inclusi, sarà di circa tre ore e mezza. La trasmissione offrirà inoltre un servizio di autodescrizione per gli spettatori ciechi e ipovedenti, nell’ottica di rendere la Prima sempre più accessibile.