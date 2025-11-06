Cremonini ospite di Fiorello presenta brano ‘La Santa Pennicanza’

Puntata speciale de ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Lo showman ha oggi sorpreso tutti con un videocollegamento in diretta che diventa una notizia bomba: Cesare Cremonini sarà ospite domani per presentare e suonare il suo nuovo brano, ‘La Santa Pennicanza’, insieme alla sua band.

Il cantautore – dopo aver scherzato con Fiorello – ha infatti annunciato: “Domani sarò a Roma! Porto tutto, la batteria, la fisarmonica, anche il sax: ci esibiremo lì. Pensa che sarà il mio esordio da sassofonista!”, le sue parole. Cremonini poi ha improvvisato un pezzo al sax in videochiamata con lo showman, che non si è tirato indietro.

Fiorello ha raccontato dunque un retroscena: “Cesare mi ha chiamato venti giorni fa, quando il programma è iniziato, e mi ha detto: ‘Mi sono svegliato con una canzone in testa, per La Pennicanza!’. E domani la farà dal vivo con tutta l’orchestra!”. L’annuncio ufficiale infiamma la diretta: “Domani, in esclusiva su Rai Radio2, Cesare Cremonini ospite con la sua band per presentare… “La Santa Pennicanza”!”. E l’artista conferma: “Sarà un pezzo vero e proprio, che pubblicheremo, come faceva Renzo Arbore con quelle canzoni che diventavano cultura popolare!”.

A proposito di Rocco Casalino e Maria Rosaria Boccia…

Tra battute e musica, Fiorello non rinuncia alla sua ironia anche sull’attualità: “Non parleremo di Rocco Casalino, ex portaborse… ehm, portavoce di Conte: vuole tornare in Tv e fondare un giornale. Come lo chiamerà? Il Casalino della Sera? Il Rocco 24 Ore?”. E ancora: “Maria Rosaria Boccia non si candida in Campania… si candiderà forse ad ‘Un Posto al Sole’? Lei era amica, diciamo così, dell’ex ministro Sangiuliano… aveva una relazione con lui… come si dice oggi? Ah sì, era la sua ‘consulente’!”.

Spazio poi alla cronaca internazionale: “L’argomento del momento è il sindaco di New York! Netflix ha già fatto un documentario su lui e Trump. Titolo? Forrest Trump! Abbiamo anche il trailer: ‘La vita è come una scatola di cioccolatini… ma how do you say in Italy?… Li mortacci vostri!’”. E l’ironia continua: “New York ormai si sta spostando a sinistra: il musical Mulan ora si chiama Schlein! E la Statua della Libertà tiene in mano un libro di Augias!”.

Non manca la scienza, o quasi: “Scrollando ho letto che le api si ubriacano. Giuro! Ma solo le api operaie: la sera vanno nella celletta col cartello ‘Bar’ e si ubriacano! Poi arrivano le api guardiane: e se ti beccano, ti spezzano le gambine! Da noi reato e pena spesso non coincidono, da loro sì. Ti ubriachi? Gambe rotte. Però almeno l’alcolismo così l’hanno risolto. Insomma, evviva le api! E non le ammazzate…”.