sabato 25 ottobre 2025

Sanremo 2026, Conti ufficializza Nicola Savino al Dopofestival

LaPresse
L’annuncio del conduttore al Festival dello Spettacolo a Milano

Il Dopofestival lo farà Nicola Savino che a gennaio presenterà anche quattro puntate speciali di Tali e Quali”. Lo ha annunciato Carlo Conti nella seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che ieri ha preso il via negli spazi del Superstudio Più a Milano. Il Direttore Artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha ufficializzato la conduzione del prossimo Dopofestival, poi scherzando con il Direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, alla domanda “Devo tenere libere 26 pagine, una per ogni cantante, o ne tengo qualcuna in più nel numero del giornale dedicato a Sanremo?”, Conti ha risposto: “Un paio in più le terrei…”. 

Il direttore artistico: “Ora momento più difficile per la selezione dei brani”

Conti ha parlato anche del lavoro di selezione dei brani musicali: “Questo è il momento più difficile, quello in cui dico “questa canzone sì, questa no”, è come completare un puzzle, un bouquet di fiori per capire quali colori e sapori ci stanno… Sento molto questa responsabilità. Una volta fatto questo, inizia la parte televisiva, ed è tutto più semplice. Annunciate le canzoni penso a come impostare le serate”. Infine, il ricordo di Pippo Baudo con un lungo applauso della sala gremita: “Ancora oggi facciamo il Festival di Sanremo su come l’ha impostato Pippo”.

