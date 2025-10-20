'Liberami dal nulla', Bruce Springsteen: "Non so se sia questione di coraggio"

“Non so se sia una questione di coraggio. È stato comunque interessante, quelli sono stati gli anni dove davvero io sono passato attraverso una grande transizione dal punto di vista della mia salute mentale e di vita”. Lo ha dichiarato Bruce Springsteen, ospite della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa‘, condotta da Fabio Fazio sul Nove, insieme a Jeremy Allen White in occasione dell’uscita in sala del film ‘Springsteen: Liberami dal Nulla’ di Scott Cooper. “Ho anche inciso ‘Nebraska‘, che è uno dei miei album preferiti, non volevo fare un album musicale ‘normale’. Abbiamo scelto semplicemente qualche anno della mia carriera e della mia vita, perché volevamo dare più dramma e più musica al mio personaggio, cosa per me importantissima”, ha aggiunto il Boss.