Kimberly Hébert Gregory: morta l’attrice di Grey’s Anatomy, Big Bang Theory e Vice Principals

Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in serie tv come ‘Vice Principals‘, ‘Grey’s Anatomy‘ e ‘Big Bang Theory‘. E’ morta venerdì 3 ottobre all’età di 52 anni a Los Angeles, California, per cause non note. A darne notizia è stato l’ex marito Chester Gregory, anche lui attore, con cui ha avuto un figlio.

“Kimberly Hébert Gregory, eri l’incarnazione della brillantezza, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza, la cui presenza trasmetteva sia ardore che grazia. Ci hai insegnato il coraggio, l’arte, la resilienza e come continuare a lottare, anche quando la vita ci chiedeva più del dovuto”, ha scritto in un post su Instagram.

“Attraverso i nostri momenti migliori, attraverso le nostre sfide più grandi, ciò che è rimasto è stato amore, rispetto e un legame che nessuna tempesta avrebbe potuto spezzare. Molto più che una ex moglie, eri mia amica. Nostro figlio, la canzone che abbiamo scritto insieme, è l’eco vivente della tua luce. Attraverso di lui, la tua brillantezza non svanirà mai. Attraverso di lui, la tua risata risuonerà per sempre. Grazie, Kimberly, per ogni capitolo che abbiamo condiviso. La tua storia non è mai stata definita dalla battaglia, ma dalla bellezza che hai portato con te. Riposa in pace, riposa in pace, riposa nella consapevolezza eterna di essere amata, sempre. Kim… hai fatto bene. Alba: 07/12/1972. Tramonto: 03/10/2025″.

La notizia della scomparsa dell’attrice americana è stata confermata anche da Walton Goggins, co-star in ‘Vice Principals’. “Abbiamo perso una delle persone migliori… una delle migliori con cui abbia mai lavorato. Kimberly Hebert Gregory. Ho avuto l’onore… la fortuna di conoscere e di lavorare per mesi con questa regina in ‘Vice Principals’. Mi ha fatto ridere come nessun altro. Una professionista tra le professioniste. Una soprano dannatamente brava che non ha mai sbagliato una nota. Ci mancherai, amica mia. Più di quanto tu possa immaginare”, ha scritto Goggins sui social.

La carriera di Kimberly Hebert Gregory

Kimberly Hébert Gregory è nata il 7 dicembre 1972 a Houston, Stati Uniti. Ha iniziato la sua carriera in teatro negli anni ’90. In televisione ha preso parte a serie di successo come ‘Gossip Girl’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Law & Order’, ‘Private Practice’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Vice Principals’, ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Better Call Saul’. E’ stata sposata con Chester Gregory, attore, con cui ha avuto un figlio.