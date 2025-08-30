Broadway, successo dell’italiano Stefano Alessandrino con lo show ‘Lord Nil / Seven Deadly Sins’

Ha debuttato a Broadway il 21 luglio e domenica 31 agosto ci sarà l’ultima replica al Teatro Stage, sulla Quarantaduesima. E’ ‘Lord Nil / Seven Deadly Sins’, spettacolo dell’italiano Stefano Alessandrino , coreografo e regista lombardo sognava l’America e ci è arrivato con un grande successo. “L’idea di questo spettacolo – racconta – é nata dal desiderio di far conoscere l’escapologia in una maniera più teatrale e contaminata con altre forme di spettacolo a cercare di creare una show pieno sotto più fronti, e quindi non seguire un semplice filo, ma intrecciarne di più allo stesso tempo, quali l’escapologia, la magia, un corpo di ballo, chitarra elettrica dal vivo, un attrice. E’ una storia che passa attraverso i sette peccati capitali e arriva direttamente alle persone “.

“Abbiamo avuto pubblicità su di noi ovunque , sui maxi schermi a Times Square (al fianco dei migliori musical al mondo) su tutti i taxi, ci sono dei bus con il nostro show sopra, dove vai vai ci sono cartelloni, è un enorme soddisfazione”, prosegue Alessandrino, che spiega: “Negli States ci siamo arrivati facendo vari workshop e uno showcase in Romania dove il Nostro produttore che é tedesco, invitó gente di Broadway, di Las Vegas.Abbiamo sempre sognato in grande e ci siamo riusciti. Sono arrivate le proposte da tutti quanti e Broadway l’abbiamo accolta subito prima di andare a Las Vegas, anche per testare lo show con un vero pubblico. Infatti dopo una piccola pausa trasferiremo lo show a Vegas e saremo al Luxor, stesso teatro che ha accolto il Cirque du Soleil e America’s Got Talent. Anche lì sognando in grande, ci siamo arrivati. “