Rai, Radio1 chiude ‘Giù la maschera’ con Marcello Foa

Il programma ‘Giù la maschera’ condotto da Marcello Foa su Radio1 non è stato confermato. “I motivi di questa decisione, arrivata all’improvviso, non li ho capiti, perché appunto io ho avuto un colloquio con il nuovo direttore di Radio 1 (Nicola Rao, ndr) a fine giugno. Mi ha detto ‘ti faccio sapere’ entro 10-15 giorni. Dopo di che c’è stato il silenzio e adesso poi ho saputo attraverso dei rumors che la trasmissione era tolta ma l’avevo già anche capito perché chiaramente se no ti fai più vivo ovviamente”.

Così il giornalista ed ex presidente della Rai, Marcello Foa, commentando a LaPresse la decisione dell’azienda di viale Mazzini di non confermare il programma da lui condotto su Radio 1 ‘Giù la Maschera’.

“Se penso che ci sia di mezzo una questione politica? Beh diciamo così, la trasmissione anche per la scelta dei miei collaboratori era molto equilibrata e molto indipendente. Abbiamo trattato tutti i temi sempre con molto equilibrio ma con molta libertà. Evidentemente un’altra trasmissione di questo tipo non interessava”, sottolinea Foa. “L’ad Rossi lo conosco bene perché eravamo in consiglio quando io ricoprivo la carica di presidente Rai, ci siamo scambiati i messaggi, sempre attestati di stima, ma poi alla fine la decisione spetta alla direzione e questa è stata. Non mi è stata comunicata ufficialmente, anche questo è stato un affronto, nessuno ha alzato il telefono per dirmi, ‘mi dispiace Marcello’, per questa e questa ragione ‘tu sei fuori’. Nessuno l’ha fatto e questo è un comportamento davvero che si commenta da solo. Per educazione non lo fai con nessuno, nei confronti di un ex presidente magari è anche irrispettoso”. “Se ho in mente qualcosa in questo scenario? In Rai o altrove? Beh, ovviamente mi creerò degli spazi, però tutto avviene adesso, d’altro canto se me l’avessero detto a febbraio-marzo o anche a maggio sarebbe stato meglio. Mi troverò degli spazi per poter continuare a dire la mia. In che modo lo farò sapere al momento giusto. Se la porta in Rai è definitivamente chiusa? Non lo so, questo dipende dalla Rai, il comportamento che ha tenuto nei miei confronti è veramente molto scorretto dal punto di vista dell’etica e del rapporto. Il mio stile non è quello di fare le polemiche brutali, non le faccio mai, i fatti però sono eloquenti, se la Rai ha piacere di fare un gesto, che mi chiami. Se non ha piacere pazienza, la vita va avanti”.

Il video di Foa su X

“Era un programma libero e indipendente. Evidentemente troppo libero e troppo indipendente. Rai Radio 1 ha cancellato ‘Giù la maschera’”. Lo annuncia il giornalista Marcello Foa in un video su X, ideatore e conduttore del programma in onda su Rai Radio 1. “Ebbene sì – spiega Foa – quel che era inaspettato è accaduto, Giù la Maschera è stata cancellata dal palinsesto di Rai Radio 1. Sono ovviamente molto colpito e amareggiato per quel che è accaduto. È un programma che ho ideato due anni fa e che ho condotto avendo al mio fianco tre giornalisti, intellettuali di grandissimo spessore come Peter Gomez, Alessandra Ghisleri e Giorgio Gandola e all’inizio anche Luca Ricolfi. Lo scopo era bello, di autentico servizio pubblico, c’era un solo argomento al giorno, noi lo affrontavamo mettendo a confronto diverse persone che avevano opinioni completamente diverse su quell’argomento, e cercando di essere intellettualmente coraggiosi, dunque affrontare con il giusto tono di voce anche argomenti che altri canali e altri media non affrontavano. Da qui il successo della trasmissione e da qui un anno fa la decisione di Rai Radio 1 addirittura di potenziare questo programma. Oggi invece il programma sparisce dai palinsesti di Rai Radio 1. Perché? È molto semplice: è cambiato il direttore di Rai Radio 1 e come sempre accade in queste circostanze in Rai i partiti politici hanno messo la loro voce per cercare di influenzare i palinsesti. Non è un mistero, è così da tanti anni. Quel che però è accaduto è abbastanza sconcertante”.

“Il sottoscritto, l’ex presidente della Rai – sottolinea Foa – non ha avuto notifica della decisione. L’ho appresa per caso dai media. E poi, molto importante, altri programmi sono stati confermati. Quello principale a essere stato cancellato è proprio ‘Giù la maschera’”. “Il che purtroppo la dice lunga perché io ho cercato di condurre questa trasmissione, di interpretare quella che è la mia visione di servizio pubblico, dunque di essere autenticamente plurale, di non avere alcuna opinione, e naturalmente questa decisione mi amareggia, soprattutto per la Rai che non dovrebbe comportarsi in questa maniera”, conclude Foa ringraziando l’intera squadra di ‘Giù la Maschera’: “Abbiamo trascorso due anni meravigliosi, di grande confronto, di grande passione, di grande onestà intellettuale, per cui il mio rammarico di non poter continuare questa avventura con loro. Però la mia battaglia per un giornalismo davvero indipendente, autorevole, non urlato ma sincero, continuerà. Di questo non dubitate”.