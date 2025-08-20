La Palestina per la prima volta a Miss Universo

Nadeen Ayoub sarà la prima concorrente a rappresentare la Palestina a Miss Universo, concorso in programma venerdì 21 novembre 2025 a Pak Kret, in Thailandia.

Nadeen Ayoub: “Porto la voce di un popolo”

“Sono onorata di annunciare che, per la prima volta in assoluto, la Palestina sarà rappresentata a Miss Universo. Oggi salgo sul palco di Miss Universo non solo con un titolo, ma con una verità. Mentre la Palestina continua a soffrire, specialmente a Gaza, io porto la voce di un popolo che rifiuta di essere messo a tacere. Rappresento ogni donna e ogni bambino palestinese, la cui forza il mondo ha bisogno di vedere. Siamo più della nostra sofferenza: siamo resilienza, speranza e il battito del cuore di una patria che continua a vivere attraverso di noi”. Queste le parole di Ayoub, 27 anni, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Indossare questa fascia è un onore e una responsabilità. Porta il peso di generazioni, i sogni delle nostre figlie e la forza di una patria che resiste con dignità. Questo è per ogni palestinese che si rialza nonostante le avversità. Per ogni bambino che merita una vita di pace, dignità e possibilità. Io cammino con voi. Io parlo per voi. Porto la Palestina nel mio cuore e su ogni palco su cui salgo”, ha scritto in un altro post sui social.

Ayoub, oltre ad essere Miss Palestina, nel 2022 ha vinto anche il titolo di Miss Earth ed è la fondatrice di OGA Academy, la prima accademia al mondo dedicata alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale.