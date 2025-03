La cantante lo ha annunciato con un post su Instagram: "Ti amiamo già Penny"

Alessandra Amoroso è incinta e diventerà madre a settembre. E’ stata lei stessa ad annunciarlo in un post su Instagram pubblicando una foto in controluce in cui il compagno, Valerio Pastore, le bacia la pancia.

Il post su Instagram di Alessandra Amoroso

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… – ha scritto la cantante – E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino”.

