Morta l’attrice di ‘The Walking Dead’ Kelley Mack: aveva 33 anni

E’ morta l’attrice Kelley Mack, nota per aver fatto parte del cast della serie tv ‘The Walking Dead‘. L’artista americana è deceduta all’età di 33 anni a causa di una malattia.

L’annuncio, riportato anche dai media Usa, è stato dato dai suoi cari sui profili social dell’attrice: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervida è passata nell’aldilà, dove tutti noi alla fine dovremo andare”, si legge in un post pubblicato accanto a una foto di Kelley. Mack è morta sabato 2 agosto nella sua città natale, Cincinnati, in Ohio, “serenamente, circondata dall’amore di sua madre Kristen e dalla sua fedele zia Karen”.

Il ruolo in ‘The Walking Dead’

Kelley, che è stata anche produttrice e doppiatrice, è famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di Addy, nella nona stagione di ‘The Walking Dead’, serie tv post-apocalittica sugli zombie che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo. La prima stagione è uscita nel 2010, l’ultima – l’11esima – nel 2022. Kelley Mack ha fatto parte del cast anche dell’ottava stagione di ‘Chicago Med e nella serie tv Fox ‘9-1-1′. Secondo la biografia pubblicata sul suo sito ufficiale Mack ha recitato anche in decine di film, spot pubblicitari e lavorato a diversi doppiaggi.

La malattia

Kelley Meck è morta a causa di un tumore: un glioma, che è un cancro che colpisce il cervello e il midollo spinale. L’attrice sui social ha pubblicato nel tempo diverse foto che la mostravano in ospedale o sulla sedia a rotelle. Una cerimonia funebre si terrà il 16 agosto, in Ohio. Molti colleghi, amici e fan, l’hanno voluta ricordare con un pensiero sui social.